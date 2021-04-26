في مشهد غير مألوف.. العثور على تمساح يتجول في منطقة القصيم بالسعودية (فيديو)‎

عثر مواطن سعودي على تمساح يتجول في منطقة برية تابعة لمركز الهدية في شرق منطقة القصيم التي تقع في وسط المملكة، حيث البيئة الصحراوية التي لا تلائم التماسيح التي تعيش في الأنهار والبحيرات.

وأظهر مقطع فيديو صوره الرجل، التمساح المفترس وهو يمشي بالقرب من جدار، مشيراً إلى Hنه أبلغ الجهات المختصة عنه.

🎥#فيديو| تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن وثق تواجد تمساح يتجول في الهدية شرق مدينة #بريدة pic.twitter.com/YIIoglwFMD — جوال منطقة القصيم (@JawalAlqasim) April 26, 2021

ويظهر في فيديو آخر، رجال يرتدون زياً أمنياً وهم يقيدون التمساح، بالتزامن مع إعلان وزارة البيئة، السيطرة على الحيوان، وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

تمساح 🐊 في الهدية ببريدة👆🏻👆🏻👆🏻 pic.twitter.com/UOTSR2S4w5 — علي محمد الشقيران (@aalwafy788) April 26, 2021

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزارة قولها في بيان، أنَّ نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، وسيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث أن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.

ويُعتقد أن التمساح مملوك لأحد السكان، واستطاع الخروج من مكان تربيته، حيث يعد اقتناء الحيوانات المفترسة وترويضها، هواية وعادة متبعة في السعودية وباقي دول الخليج، على الرغم من الحوادث التي تتسبب بها بين فترة وأخرى.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، لقي مواطن سعودي، مصرعه، بأنياب ومخالب أسد كان يربيه، ما استدعى تدخل رجال الأمن الذي نجحوا في تخليص جثة الضحية من فكي الحيوان المفترس الذي ظهر ميتاً والدماء تسيل منه، لكن مالكه كان قد فارق الحياة حينها.