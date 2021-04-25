"الفوندو" متهم بتشويه سمعة الحرس الوطني التونسي

أثار المسلسل التونسي ”الفوندو“ غضب سلك الحرس الوطني التونسي، بعد أن عرض مشهدًا، يُظهر رجل أمن في الحرس الوطني، بصدد تلقّي رشوة، مقابل تجاهل تطبيق القانون.

وأعلنت إدارة الحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية فتح تحقيق فيما أعتبرته“محاولة لتشويه سلك الحرس الوطني“.

وأضافت في بيان لها، أن إدارة إنتاج المسلسل لم تستعمل سيارات وأزياء تابعة لوزارة الداخلية، ولم تقم بالتنسيق معها.

ويأتي موقف إدارة الحرس الوطني إثر بثّ الحلقة 12 من مسلسل ”الفوندو“ المعروض على القناة التلفزيونية الخاصّة ”الحوار التونسي“، والتي تضمنت مشهدًا، جسّد دورية حدودية تابعة لسلك الحرس الوطني، يشرع أحد أعوانها بتفتيش إحدى السيارات، قبل أن يتراجع عند تسلّمه رشوة.

وأكدت النقابة العامة للمصالح المختصة في وزارة الداخلية، في بيان لها عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، أن تصوير بعض المشاهد في المسلسلات والأفلام التي تشارك فيها القوات الأمنية بأعوانها ومعداتها تخضع إلى تراخيص مسبقة.

واعتبر رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة (جمعية مدنية) معز الدبابي، من خلال منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك“، أن“الدراما التونسية أهانت رجال الشرطة، على عكس الدراما المصرية، وكذلك السورية، التي صنعت من رجال أمنها أبطالًا“.

في المقابل، اعتبر البرلماني المنتمي إلى حزب التيار الديمقراطي أنور بالشاهد في تدوينة له عبر حسابه على موقع “فيسبوك“ أن المادة 42 من الدستور تضمن حرية الإبداع، مضيفًا أنه“من حق المبدع تسليط الضوء على الممارسات الفاسدة الشاذة، ولا مجال للمحاصرة القطاعية لهذه الحرية“، بحسب نص التدوينة.

وتفاعلًا مع ذلك، نشر الصحفي حبيب وذّان منشورًا ساخرًا عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“، اعتبر فيه أنه من المستحيل حصول رجل شرطة في تونس على رشوة مقابل تقديم خدمة.