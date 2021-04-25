مشهد مرعب.. أكبر أفعوانية في بريطانيا تتعطل على ارتفاع شاهق (فيديو)

تعطلت أكبر لعبة أفعوانية في المملكة المتحدة ما أجبر الركاب على النزول سيرا من ارتفاع شاهق للنجاة بحياتهم.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن اللعبة الافعوانية التي تم افتتاحها لأول مرة في عام 1994 والتي كان يُطلق عليها سابقاً اسم ”بيبسي ماكس“ في مدينة ملاهي BLACKPOOL Pleasure Beach توقفت عن العمل بسبب عطل فني ظهر الأحد، وكان موجودا في أعلاها مجموعة من الركاب.

ويبلغ ارتفاع الأفعوانية 213 قدما أي ما يزيد عن 64 مترا وبعد تعطلها تسلق الموظفون الأفعوانية وصولاً للركاب المرعوبين المحتجزين في الأعلى واصطحبوهم للنزول، على درجات الأفعوانية في مشهد مرعب يحبس الأنفاس.

وشارك العديد من النشطاء الحادثة على الصفحات المختلفة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد الجميع صعوبة الأمر وأن الحادثة برمتها بالرغم من عدم وجود ضحايا مرعبة، وعلق أحدهم أنه لو كان موجودا هناك لما استطاع النزول ولكان الأمر قد استلزم رافعة لتعيده إلى الأرض بسلام.

يذكر أن تكلفة الأفعوانية تُقدر بـ 12 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار) وتعرف أيضا بـ الأفعوانية الأكثر طولاً وانزلاقاً في العالم.