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شاب يحرق "هامستر" ويفجر غضبا على مواقع التواصل في السعودية
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 19:44 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 20:05 GMT

شاب يحرق "هامستر" ويفجر غضبا على مواقع التواصل في السعودية

عمّ الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، عقب تداول مقطع فيديو مصور، يوثق تعذيب شاب لهامستر داخل قفص حديدي، وقتله بإشعال النار فيه. وتصدر وسم

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المصدر: فريق التحرير

عمّ الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، عقب تداول مقطع فيديو مصور، يوثق تعذيب شاب لهامستر داخل قفص حديدي، وقتله بإشعال النار فيه.

وتصدر وسم ”#معنف_الهامستر_يحيي“، صفحات التواصل الاجتماعي عبر تويتر، فيما طالب ناشطون بسرعة القبض على مرتكب الحادثة، وإيقاع أشد العقوبات به.

كما وطالب ناشطون، بإحالة من قام بهذا الفعل الجنوني لمصحة نفسية، للتأكد من سلامته العقلية.

وكتبت ناشطة تُسمّي نفسها نورة عبر تويتر: ”حرام وربي كيف يسوي كذا بـ كائن لطيف وصغير“.

وعلق ناشط: ”ايش من قلب عنده ايش من انسانية حتى الحيوانات ما سلمت من شرهم وبعدين يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، واتمنى من كل قلبي يمسكونه ويعذبوه بنفس الطريقة“.

وذكّر ناشطون مرتكب الحادثة البشعة، بالمرأة التي دخلت النار، لأنها عذبت هرة.

ويظهر في الفيديو، شاب وهو يسلط الغاز صوب الفأر، ثم يشعل فيه النار، فتظهر ألسنة اللهب، على وقع أوجاع الحيوان وضحكات الشاب، الذي استفز بفعلته ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعرب ناشطون عن أملهم، في تمكن السلطات المختصة من سرعة إلقاء القبض على الفاعل، وإيقاع أشد العقوبات بحقه، حتى يكون عبرة لغيره.

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