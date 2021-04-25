شاب يحرق "هامستر" ويفجر غضبا على مواقع التواصل في السعودية

عمّ الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، عقب تداول مقطع فيديو مصور، يوثق تعذيب شاب لهامستر داخل قفص حديدي، وقتله بإشعال النار فيه.

وتصدر وسم ”#معنف_الهامستر_يحيي“، صفحات التواصل الاجتماعي عبر تويتر، فيما طالب ناشطون بسرعة القبض على مرتكب الحادثة، وإيقاع أشد العقوبات به.

انا خايفة اتبنى هامستر لان اخاف اهمله او يضيع ويم/وت وفيه ناس يعذ//بوه!!!لا جد قرففف #معنف_الهامستر_يحيى — #$:&@ (@uwuwun) April 25, 2021

كما وطالب ناشطون، بإحالة من قام بهذا الفعل الجنوني لمصحة نفسية، للتأكد من سلامته العقلية.

عديم الرحمع اتمنى يتم القبض عليه ويتعاقب اشد عقوبه #معنف_الهامستر_يحيى — riouxn (@riouxn1) April 25, 2021

وكتبت ناشطة تُسمّي نفسها نورة عبر تويتر: ”حرام وربي كيف يسوي كذا بـ كائن لطيف وصغير“.

وربي اتمنى من الرب يعيشه نفس العذاب يلي عيش فيه الهامستر فيه💔💔. #معنف_الهامستر_يحيى — ♀ (@9_gxj) April 25, 2021

وعلق ناشط: ”ايش من قلب عنده ايش من انسانية حتى الحيوانات ما سلمت من شرهم وبعدين يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، واتمنى من كل قلبي يمسكونه ويعذبوه بنفس الطريقة“.

#معنف_الهامستر_يحيى

"عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْض"وحكم تعذيب الحيوانات جاء بالنهي لأي صورة كان! — afnan (@ii62li) April 25, 2021

وذكّر ناشطون مرتكب الحادثة البشعة، بالمرأة التي دخلت النار، لأنها عذبت هرة.

ويظهر في الفيديو، شاب وهو يسلط الغاز صوب الفأر، ثم يشعل فيه النار، فتظهر ألسنة اللهب، على وقع أوجاع الحيوان وضحكات الشاب، الذي استفز بفعلته ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

(إن الله عزيز ذو انتقام ) الله بياخذ حقه هالحيوان المسكين وجميع الحيوانات المتعنفه حسبي الله وكفى

#معنف_الهامستر_يحيى — ᵇᵘᵈᵒᵒʳ ♒︎ (@itsbed_1) April 25, 2021

وأعرب ناشطون عن أملهم، في تمكن السلطات المختصة من سرعة إلقاء القبض على الفاعل، وإيقاع أشد العقوبات بحقه، حتى يكون عبرة لغيره.