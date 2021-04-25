حكم قضائي بحبس مالك التوحيد والنور في مصر‎

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بحبس السيد رجب السوركي، مالك محلات التوحيد والنور 3 أشهر وكفالة قيمتها خمسة آلاف جنيه وتغريمه 30 ألف جنيه، وإغلاق فرع في منطقة حلوان.

وجاء قرار المحكمة بحبس مالك التوحيد والنور على خلفية اتهامه بعدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وكذلك عدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء داخل السنتر التجاري، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وجاء في أسباب الحكم أيضا وجود عمالة وموظفين ومرتادين كثيرين من المواطنين على مدار اليوم وتعريض حياتهم للخطر.

كما قضت محكمة جنح أمن الدولة في مصر، بغلق فرع التوحيد والنور بمنطقة حلوان وفرض غرامة مالية قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك لإقامة وفتح المبنى والفرع التجاري دون ترخيص.

كما أمرت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة إدارة منشأة تجارية دون ترخيص.