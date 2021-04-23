بعد معركة شرسة.. غواص يتفاجأ بسن سمكة قرش مغروسة برأسه (صور)

في واقعة غريبة ونادرة الحدوث، تعرض غواص لهجوم سمكة قرش انتهت بانغراس إحدى أسنانها في رأسه.

وكان ”جاريد نورمان“ (38 عامًا)، يصطاد بالرمح قبالة سواحل ولاية ”كوازولو ناتال“ في جنوب أفريقيا عندما تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش.

ونقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، عن نورمان قوله إنه كان قد اصطاد سمكة ”القد الصخري“، ولكن سمكة قرش أرادت اختطافها منه، فهاجمته أثناء بحثه عن سكينه في الماء.

وأضاف نورمان:“أرادت سمكة القرش اختطاف السمكة التي اصطدتها حيث كنت أحملها في يدي، وكانت القرش على بعد أمتار عندما رفعت رأسي، قبل أن تهاجمني مرة أخرى وتختطف سمكتي“.

وعن إصابته الغريبة، قال جاريد:“شعرت وكأن شيئًا ما اخترق رأسي، وظننت أنني ربما طعنت نفسي، ولكنني فوجئت عندما نظرت في مرآة السيارة ورأيت قطعة من سن القرش ورأسي ينزف“.

وعلى الرغم من أن ”جاريد“ أشار إلى أنه سبق أن واجه أكثر من 100 سمكة قرش، إلا أن هذه الواقعة كانت الأولى من نوعها.

كما أشار إلى أنه محظوظ لأن سمكة القرش كانت متوسطة الحجم بعض الشيء.

ويسعى باحثون في ”مجلس كوازولو ناتال لأسماك القرش“ إلى دراسة السن لتحديد نوع سمكة القرش التي هاجمت الغواص.