حكومة دبي تنفي إصدار تصاريح لمزاولة نشاط المقامرة

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، الشائعات المتداولة مؤخرًا حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في دبي، لمزاولة نشاط المقامرة، مؤكدًا أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال المكتب الحكومي في تغريدة عبر ”تويتر“:“ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة“.