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حكومة دبي تنفي إصدار تصاريح لمزاولة نشاط المقامرة
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 13:43 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 14:30 GMT

حكومة دبي تنفي إصدار تصاريح لمزاولة نشاط المقامرة

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، الشائعات المتداولة مؤخرًا حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في دبي، لمزاولة نشاط المقامرة، مؤكدًا أن ما تم تداوله مجرد

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المصدر: فريق التحرير

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، الشائعات المتداولة مؤخرًا حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في دبي، لمزاولة نشاط المقامرة، مؤكدًا أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال المكتب الحكومي في تغريدة عبر ”تويتر“:“ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة“.

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