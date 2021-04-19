إيران تصف غير الممتثلين للحجر الصحي بـ"الإرهابيين"

وصف نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، المصابين بفيروس كورونا غير الممتثلين للحجر الصحي بـ“الإرهابيين الانتحاريين“.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ مساء الاثنين عن حريرجي قوله خلال زيارته لمحافظة قزوين لمتابعة تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ”، ”حتى يوم أمس تم تشخيص 42 ألف و598 من المصابين بفيروس كورونا خالفوا مبادئ الحجر الصحي، ويمكن أن يطلق عليهم الإرهابيون الانتحاريون، لأنهم بالإضافة إلى عدم الراحة يخاطرون بحياتهم، وينشرون الفيروس بين المواطنين الآخرين“.

واعتبر حريرجي إن أفضل طريقة للتعامل مع فيروس كورونا ومنع انتشاره هي الامتثال إلى الحجر الصحي لوقف سلسلة انتقاله، مشيراً إلى أن التطعيم الناجح ليس هو الطريقة لمحاربة الفيروس ولذلك تحتاج السلطات الإيرانية إلى مساعدة الشعب في محاربة هذا الفيروس.

وأكد على أن إيران فشلت في الامتثال للبروتوكولات الصحية وتطبيق الحجر الصحي، مبيناً إن ”وزارة الصحة لا يمكن أن تنجح في محاربة هذا الفيروس لوحدها“.

ومنذ انتهاء عطلة عيد النوروز (رأس السنة الإيرانية) في 3 من أبريل/نيسان الجاري، دخلت جميع مدن البلاد في موجة رابعة لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الاثنين، عن تسجيل 398 حالة وفاة مع 24 ألف و346 إصابة خلال الـ 24 ساعة جراء تفشي هذا الفيروس، وبهذه الأرقام يرتفع عدد المصابين إلى أكثر من مليوني و261 ألف، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 67 ألف و130 شخصاً.

ولم تتمكن الجهات الصحية الإيرانية في استيراد لقاحات كافية من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا ولا تزال عمليات التلقيح أقل من واحد بالمائة من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة.