وفاة الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو

توفي، اليوم الإثنين، الكاتب والمترجم والمعارض السوري، ميشيل كيلو، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد معاناة استمرت لأسابيع نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان كيلو أحد أبرز الوجوه في المعارضة السورية، ونشر مئات المقالات عبر الصحف والمواقع العربية عن أحوال بلاده، ولطالما دعا إلى المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ووقف ضد القمع والاضطهاد.

ولد ميشيل كيلو في مدينة اللاذقية العام 1940، وأتم دراساته في ألمانيا، وشغل منصب رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في سوريا، وكان أحد المشاركين في صياغة إعلان دمشق، كما كان عضوا سابقا في الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي.

وتعرض كيلو لتجربة الاعتقال في السبعينيات دامت عدة أشهر، سافر بعدها إلى فرنسا حتى نهاية الثمانينيات، واعتقل ثانية بتاريخ 14-5-2006 بتهمة ”إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية“، وخرج من السجن العام 2009 بعد انتهاء حكم بالسجن 3 سنوات.

وأصيب الراحل بفيروس كورونا نهاية الشهر الفائت في مكان إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، وبدأت حالته تتدهور حتى وفاته.

ونعت المعارضة السورية، وعضو هيئة التفاوض السابقة، سهير الأتاسي، وفاة ميشيل كيلو، بتغريدة على حسابها في موقع تويتر، حيث قالت الأتاسي: ”‏رحل ميشيل كيلو.. وما بقا فيه شي ينقال بعد كل هالوجع“.