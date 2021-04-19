سيدة مصرية تخطف الأنظار بـ"صينية" إفطار في موقع حادث قطار "القليوبية"

خطفت سيدة مصرية الأضواء بعد أن ظهرت مساء أمس الأحد، في موقع حادث قطار ”القاهرة – المنصورة“ بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، حاملة صينية إفطار على رأسها.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين، بعد أن خرج القطار الذي يربط بين القاهرة والمنصورة عن مساره على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي العاصمة.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صور السيدة الأربعينية، التي تدعى هنيّة طه، وسط سيل من التعليقات المشيدة بفعلها، حيث قدمت للركاب الصائمين الذين تعرض قطارهم للحادث وجبة إفطار، بعد غروب الشمس.

وظهرت السيدة هنيّة طه في صورة نشرها ناشط يدعى أيمن عارف، وهي تتوسط مجموعة من منتسبي الجهاز الأمني المصري، حاملة على رأسها صينية فوقها أطباق متنوعة.

وعلقت المدونة شروق غنيم على الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلة: ”هنيّة طه، 45 عاما، سيدة تقطن بكفر حصة المجاور لمكان انقلاب قطار طوخ، جهزت وجبات إفطار خصيصا للمتضررين المتواجدين في موقع الحادث، ووزعتها بنفسها بعد أذان المغرب“.

https://www.facebook.com/shroukm.ghonim/posts/1619987701518355

واعتبر نشطاء أن هنيّة طه ”رسمت بتصرفها العفوي، بسمة في وسط الحادث المؤلم، وعكست روح شهر رمضان المبارك، الذي يعد مناسة لدى المسلمين لإطعام الطعام، وتقديم المساعدة للمحتاجين“.