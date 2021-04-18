زلزال بقوة 4.7 يضرب مدينة بوشهر الإيرانية

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، إن زلزالاً بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة بندر غناوه بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وذكر التلفزيون نقلاً عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن ”الزلزال وقع في تمام الساعة 2:47:45 فجر اليوم الاثنين وبعمق عشرة كيلومترات“،

وفي وقت سابق، في الساعة 2:20 صباحًا و 19 ثانية من فجر اليوم، هز زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مدينة بندر غناوه.

وتعرضت هذه المدينة إلى نحو 40 هزة إرتدادية وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن ”الهزة الارتدادية الأولى وقعت في الساعة 11:25 صباح الأحد وبلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر“.

وفي صباح أمس الأحد ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضواحي محافظتي بوشهر وفارس جنوبي إيران.

وعقب ذلك، أكدت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية، جنوبي إيران، أن الزلزال لم يسفر عن أية أضرار في المحطة.

من جانبه، توقع مهدي زارع عضو هيئة التدريس بمعهد بحوث الزلازل في طهران، استمرار الهزات الارتدادية بمدينة غناوه جنوب إيران لمدة شهر آخر.

وأوضح في حديثه لوكالة أنباء ”جوان“ الحكومية: ”من الطبيعي جدًا حدوث زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ووجود هزات ارتدادية، وكنا نتوقع هذه الهزات الارتدادية وستستمر هذه الهزات الارتدادية في الأيام القادمة“.