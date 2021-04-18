الإمارات.. حكم قضائي بطرد رجل من منزل شقيقته

أمرت محكمة في دولة الإمارات بطرد رجل عربي الجنسية من منزل شقيقته بعد رفضه إخلاءه بزعم أنه ملكه وبناه من ماله الخاص.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، قضت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة، يوم الأحد، بطرد رجل من المنزل وتسليمه لشقيقته خاليًا من الأشخاص والشواغل، بعد أن أقامت الأخيرة دعوى قضائية طالبت فيها بطرد المدَّعى عليه من منزلها، باعتباره غاصبًا له.

واستندت السيدة في قضيتها إلى وثيقة ملكية المنزل الذي تركته لشقيقها بحكم الروابط الأسرية للانتفاع به منذُ شرائه، لكنها قررت استرجاع منزلها من أجل عرضه للبيع.

وكانت السيدة طالبت شقيقها مرارًا بتسليم المنزل لها، إلا أنه رفض دون مبرر، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء، حيثُ ادعى شقيقها في جلسات المحكمة أنه ساهم في شراء المنزل مع والده، إلا أن الأوراق تثبت أن العقار تم بيعه للمدعية، وسجل باسمها بموجب وثيقة ملكية.