الأمن الإيراني يعتقل شابا "صفع" رجل دين وسط شارع عام (فيديو)

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية شابا ظهر في مقطع فيديو وهو يصفع أحد رجال الدين وسط الشارع العام.

وأكد قائد شرطة محافظة جيلان الجنرال عزيز الله ملكي، الأحد، ”اعتقال الشاب الذي أهان أحد رجال الدين“، مشيرا إلى أن الشاب يبلغ من العمر 24 عاما ”ولم يكن في حالة طبيعية بسبب تعاطي المخدرات“.

وأضاف المسؤول الأمني في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية: ”أكدنا مرارا وتكرارا أن الشرطة لن تتهاون أبدا مع كل من يضايق المواطنين، وستتعامل بشكل حاسم مع مثل هذا السلوك غير اللائق“، على حد تعبيره.

ولفت الجنرال ملكي إلى أن المتهم ”ندم وأسف على فعلته، وأكد أنه فعل ذلك بسبب تعاطي المخدرات“، مشددا على أنه ”سيتم تقديمه إلى السلطة القضائية“.

عامل هتک حرمت #روحانی_کیاشهری دستگیر شد⁣

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فرمانده انتظامی #گیلان:⁣

دیروز در #بندرکیاشهر فردی که به علت مصرف #مواد_مخدر حالت طبیعی نداشت در اقدامی نامتوازن به یک روحانی #هتک_حرمت کرده و فیلم آن را منتشر کرد. pic.twitter.com/ktI3NuEbZd — خبر های فوری / مهم (@khabar_fouri) April 17, 2021

وتداولت وسائل إعلام إيرانية، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو أظهر شابا وهو يصفع أحد رجال الدين في الشارع العام في مدينة كياشهر التابعة لمحافظة جيلان شمال البلاد، وذلك بعد ملاسنة بينهما بسبب امتعاض الشاب جراء سوء وضعه المعيشي وعدم توفر فرصة عمل له.

وعلق بعض الناشطين الإيرانيين في ”تويتر“ على هذا المقطع، فاعتبر المغرد حسرت دموكراسي، أن هذا الفيديو ”مصطنع، حيث يتحدثون فيه بشكل غير طبيعي، عندما يقول رجل الدين للشاب: اضربني على أذني“.

وقال مهران: ”شاهدوا المقطع حتى النهاية، إن هذه مسرحية، يقول اضربني على أذني“.

بدوره، كتب المغرد أميد إصلاحي: ”على افتراض أن الفيديو حقيقي، فالاعتداء على الضعيف ليس من شيمة الرجال حتى لو كان هذا الضعيف عدوي، اذهبوا نحو الأقوياء… مبروك اعتقال الشاب“.

وتفرض المادة 608 من قانون العقوبات في إيران، السجن مدة شهر ونصف إلى 3 أشهر، مع 74 جلدة وغرامة مالية تقدر بمليون ريال، بحق ”المتطاولين ومرتكبي جريمة الإهانة سواء كانت تلك الجريمة في شكل كلام أو فعل أو كتابة وحتى الإيماءات المختلفة“.

وهناك حالة من النقمة والاستياء من حكم رجال الدين في إيران بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وفي مارس الماضي، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إنه ”بسبب تفشي فيروس كورونا، فقد مليون إيراني أعمالهم“.

وذكر مركز الإحصاء الإيراني في أبريل الجاري، أن من بين المتعطلين عن العمل البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون شخض، هناك أكثر من 1.7 مليون رجل“.

وتوقع المركز الإيراني أن يتزايد عدد المتعطلين عن العمل مع تشديد القيود والإجراءات جراء تفشي فيروس كورونا ودخول البلاد في الموجة الرابعة في وقت سابق من الشهر الجاري.