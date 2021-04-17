"الحجر الصحي للسيارات".. عنوان سخرية واسعة في تونس

أثار قرار الحكومة التونسية منع التجوّل بالسيارات والدرجات النارية انطلاقا من السابعة مساء وبداية حظر التجول من العاشرة ليلا موجة سخرية واسعة.

واعتبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة التونسية تخشى على السيارات من عدوى فيروس كورونا.

وتهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على هذا القرار الذي اتخذته الحكومة التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا، مستنكرين ما اعتبروه ”حجرا صحيا للسيارات“.

وقالت النائبة في البرلمان التونسي السابق، سعاد الزوالي، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك ”لم أفهم قرارات الحكومة.. فهمت قرارا واحدا وهو الحجر الصحي للسيارات“.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط السياسي، نبيل الريحاني، على صفحته في فيسبوك ”من منكم يعلم متى تأتي الحكومة بتلقيح السيارات والدرجات النارية“.

https://www.facebook.com/100001900157027/posts/5324545287618757/

وورد في تدوينة نشرها الناشط السياسي، مهدي حماوي ”تريد الذهاب إلى المقهى.. اذهب لكن مشيا على الأقدام.. السيارة والدراجة النارية لا“.

https://www.facebook.com/100063645048566/posts/135962595201908/

وقال المخرج السينمائي، نجيب مناصرية ”الأسبوع القادم رفع كراسي السيارات.. قيادة السيارات وقوفا“.

https://www.facebook.com/100006423662313/posts/3498456553711766/

ودونت الإعلامية، أنيسة مكشاح ”ما معنى منع التنقل بالسيارات والدرجات النارية على الساعة السابعة مع الحفاظ على توقيت حظر التجول على الساعة العاشرة.. هل اكتشفوا أن كورونا تحب الميكانيك؟“.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10225910429217684&id=1542650099