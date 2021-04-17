إعلاميون كويتيون ينعون زميلهم "البدون" فرج ناصر

نعى إعلاميون كويتيون ونشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الصحفي فرج ناصر الذي توفي، اليوم السبت، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفاة الصحفي في جريدة الأنباء #فرج_ناصر بعد معاناة مع المرض | أوّل_نيوز pic.twitter.com/Bs60fJhf4Z — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) April 17, 2021

وفرج ناصر هو أحد أبناء فئة ”البدون“ وعمل صحفيا في جريدة ”الأنباء“ الكويتية، وكان واحدا من الصحفيين النشطين فيها، وواظب على متابعة عمله حتى الأسابيع الأخيرة من حياته.

وشكَلت وفاة الإعلامي صدمة لزملائه في المهنة الذين نعوه بعبارات مؤثرة، مستذكرين تفانيه في العمل وتسليطه الضوء على قضايا هامة وإنسانية في البلاد، رغم ظروفه الصحية والمعيشية حيث كان مسؤولا عن إعانة عائلته وعائلة شقيقه المتوفى.

واستذكر الصحفي والكاتب الكويتي داهم القحطاني زميله، الذي رافقه بعمله خلال تسعينيات القرن الماضي في جريدة ”الراي“، حيث قال: ”عاش نقيا ومات نقيا بلا عداوات، سنذكره جميعا بأنه ورغم الظروف القاسية التي عاشها هو وإخواننا البدون بسبب القرارات الحكومية، وبسبب العنصريين من الكويتيين، استمر مرفوع الرأس دوما في وقت تساقطت رؤوس كانت تحسب للأسف من علية القوم“.

https://twitter.com/dahemq/status/1383411826554138631?s=20

#فرج_ناصر ليس مجرد رقم وينتهي ، فالكفاح الذي عاشه على المستوى الشخصي بسبب ظروف مرضه ، وقبل ذلك تكفله بإعالة أسرته وأسرة أخيه يعبر عن معاناة جيل كامل من البدون الذين يتعرضون للظلم بشكل يومي من مجموعات يمينية متطرفة تجد الحظوة لدى بعض وسائل الإعلام ، ولدى بعض الموترين في السلطة — داهم القحطاني (@dahemq) April 17, 2021

عملنا معا في جريدة الرأي العام (الراي)طوال سنوات التسعينات والألفية،وتشاركنا اللحظات الحلوة والمرة،وكان أحد جنود الكويت الذين ساهموا من خلال موقعهم الاعلامي في الحفاظ على أمنها واستقرارها،وكان ناقلا أمينًا من خلال استطلاعات عدة تميز فيها وكان لها دور في محاربة القلاقل وقت الأزمات — داهم القحطاني (@dahemq) April 17, 2021

وعبر الصحفي بمجلس الأمة رشيد الفعم عن حزنه لفراق زميل المهنة، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي مر به صحيا ومعيشيا.

https://twitter.com/rasheedalfaam/status/1383403292357644291?s=20

وقال الصحفي الرياضي في جريدة ”الأنباء“ يحيى حميدان: ”فجعنا بخبر وفاة الزميل العزيز في جريدة الأنباء فرج ناصر.. الله يرحمك يا بو ناصر ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته“.

فجعنا بخبر وفاة الزميل العزيز في جريدة الانباء فرج ناصر.. الله يرحمك يا بو ناصر ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. pic.twitter.com/DllC83AYYt — Yahya Humaidan (@YahyaHumaidan) April 17, 2021

ونعى الصحفي حسين الحربي زميله فرج، مشيرا إلى المعاناة التي مر بها في أيامه الأخيرة نتيجة المرض، ومطالبا بذات الوقت بمساعدة أبنائه وأبناء شقيقه الأيتام الذين تركهم من خلفه.

ياحبيبي وياصديقي رحلت وكثير ماكنت تشكو من الإلم في اخر ايامك

رحمة الله عليك #فرج_ناصر زميل المهنه الحبيب الطيب البسيط في حياته المتواجد في كل المناسبات

سنفتقدك كثيراً لانقول الا الحمدالله رب العالمين ورحمة الله عليك والله العين لاتدمع…… عليك#وداعً_فرج_الطيب pic.twitter.com/QE4SL9WdZ7 — حسين الحربي (@H_AlHarbi) April 17, 2021

https://twitter.com/H_AlHarbi/status/1383401349971279876?s=20