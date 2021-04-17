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إعلاميون كويتيون ينعون زميلهم "البدون" فرج ناصر
تاريخ النشر: 17 أبريل 2021 15:30 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2021 15:51 GMT

إعلاميون كويتيون ينعون زميلهم "البدون" فرج ناصر

نعى إعلاميون كويتيون ونشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الصحفي فرج ناصر الذي توفي، اليوم السبت، بعد صراع مع مرض السرطان. وفاة الصحفي في جريدة الأنباء

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

نعى إعلاميون كويتيون ونشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الصحفي فرج ناصر الذي توفي، اليوم السبت، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفرج ناصر هو أحد أبناء فئة ”البدون“ وعمل صحفيا في جريدة ”الأنباء“ الكويتية، وكان واحدا من الصحفيين النشطين فيها، وواظب على متابعة عمله حتى الأسابيع الأخيرة من حياته.

وشكَلت وفاة الإعلامي صدمة لزملائه في المهنة الذين نعوه بعبارات مؤثرة، مستذكرين تفانيه في العمل وتسليطه الضوء على قضايا هامة وإنسانية في البلاد، رغم ظروفه الصحية والمعيشية حيث كان مسؤولا عن إعانة عائلته وعائلة شقيقه المتوفى.

واستذكر الصحفي والكاتب الكويتي داهم القحطاني زميله، الذي رافقه بعمله خلال تسعينيات القرن الماضي في جريدة ”الراي“، حيث قال: ”عاش نقيا ومات نقيا بلا عداوات، سنذكره جميعا بأنه ورغم الظروف القاسية التي عاشها هو وإخواننا البدون بسبب القرارات الحكومية، وبسبب العنصريين من الكويتيين، استمر مرفوع الرأس دوما في وقت تساقطت رؤوس كانت تحسب للأسف من علية القوم“.

https://twitter.com/dahemq/status/1383411826554138631?s=20

وعبر الصحفي بمجلس الأمة رشيد الفعم عن حزنه لفراق زميل المهنة، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي مر به صحيا ومعيشيا.

https://twitter.com/rasheedalfaam/status/1383403292357644291?s=20

وقال الصحفي الرياضي في جريدة ”الأنباء“ يحيى حميدان: ”فجعنا بخبر وفاة الزميل العزيز في جريدة الأنباء فرج ناصر.. الله يرحمك يا بو ناصر ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته“.

ونعى الصحفي حسين الحربي زميله فرج، مشيرا إلى المعاناة التي مر بها في أيامه الأخيرة نتيجة المرض، ومطالبا بذات الوقت بمساعدة أبنائه وأبناء شقيقه الأيتام الذين تركهم من خلفه.

https://twitter.com/H_AlHarbi/status/1383401349971279876?s=20

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