تشييع جثمان الأمير فيليب (فيديو وصور)

بدأ الأمير فيليب رحلته الأخيرة، اليوم السبت، على متن سيارة لاند روفر معدلة خصيصا، وتبعه سيرا على الأقدام موكب من كبار أفراد العائلة المالكة، ومنهم تشارلز ووليام وهاري.

وتبعت الملكة إليزابيث الجنازة في سيارتها، بينما كان النعش محمولا على سيارة ديفندر مصممة حسب الطلب باللون الأخضر العسكري.

وتقام مراسم الجنازة في كنيسة سان جورج.

ووقفت الملكة التي اتشحت بالسواد وحيدة وهي تتابع إنزال نعش زوجها في القبو الملكي بكنيسة سان جورج التي يعود تاريخها إلى عام 1475.

بدأت في #بريطانيا، اليوم، مراسم تشييع جثمان #الأمير_فيليب، مع نقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج، بحضور #الملكة_إليزابيث الثانية وأفراد العائلة. وشهدت بريطانيا دقيقة صمت؛ تكريما للأمير الراحل.#PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/YMjkEDB8Fp — إرم نيوز (@EremNews) April 17, 2021

وتبع الأمير تشارلز والأميرة آن النعش سيرا على الأقدام، وتبعهما أخواهما إدوارد وآندرو، وابنا تشارلز وليام وهاري، مستحضرين ذكريات جنازة ديانا عام 1997، عندما سارا في طفولتهما خلف نعش والدتهما.

وشارك عدد محدود في تشييع الجثمان بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأُعلنت دقيقة صمت في جميع أنحاء البلاد؛ حدادا على رحيل الأمير فيليب، الشخصية المحورية في النظام الملكي البريطاني.

وتوفي فيليب، المعروف رسميا باسم دوق ادنبرة، يوم التاسع من أبريل/ نيسان عن عمر ناهز 99 عاما، وكانت الملكة قد وصفت فيليب في عام 1997 بأنه مصدر ”قوتها وسندها“ طوال زواجهما الذي استمر عقودا عديدة.

وساعد فيليب الذي تزوج إليزابيث عام 1947 الملكة الشابة على تكيف النظام الملكي مع العالم المتغير لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في وجه التحديات التي تعرضت لها العائلة المالكة الأبرز على مستوى العالم بعد فقدان الإمبراطورية وتراجع مكانتها.