وفاة وزير مالية السودان الأسبق عبد الرحيم حمدي عن عمر ناهز 82 عامًا

توفي، اليوم الجمعة، وزير المالية السوداني الأسبق عبد الرحيم حمدي (82 عامًا) إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنته أسرته.

وشغل ”حمدي“ منصب وزير المالية لثلاثة عقود في عهد النظام السابق برئاسة عمر البشير، ويعد عراب سياسة التحرير الاقتصادي في البلاد مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ووُلد ”حمدي“ العام 1939 في مدينة مروي شمال السودان، وبدأ حياته المهنية صحفيًا ثم اقتصاديًا، بعد أن تخرج في الاقتصاد من جامعة الخرطوم 1962.

وعمل موظفًا في وزارة المالية السودانية، كما شغل منصب نائب مدير بنك فيصل الإسلامي، ونائب مدير بنك البركة.

وشغل ”حمدي“ منصب وزير المالية بعد الانقلاب الذي قاده الرئيس المخلوع عمر البشير في 1989، ثم تقلد منصب رئيس مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، ثم أعيد وزيرًا للمالية في العام 2002.

وأطلق ”حمدي“ سياسة التحرير الاقتصادي في العام 1992.

وتُلاحق ”حمدي“ آراء اقتصادية عنصرية عرفت بـ“مثلث حمدي“ هدفت تلك السياسة لتركيز الخدمات في مثلث ”دنقلا- سنار- كردفان“، ما أثارت جدلًا واسعًا طوال عهد النظام السابق.