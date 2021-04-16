تشييع جنازة الكاتب المصري مكرم محمد أحمد (صور)‎

شيعت جنازة رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري السابق، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالعاصمة القاهرة، إلى مقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

وتوافد عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين، لأداء صلاة الجنازة على الجثمان، وعلى رأسهم وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، والإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام عبد المحسن سلامة.

كما حضر الجنازة كل من الإعلامي أحمد موسى، والإعلامي نشأت الديهي، وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.

وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد توفي مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاما.

ويعد الكاتب الراحل واحدا من أشهر الصحفيين في مصر، وقد بدأ عمله محررًا بصحيفة الأخبار ليصبح نقيبًا للصحفيين أكثر من مرة، ثم تولى الأمانة العام لاتحاد الصحفيين العرب ورئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

مكرم محمد أحمد من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

في العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.