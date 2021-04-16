في ظهور نادر بعد مغادرة البيت الأبيض.. عشاء "رومانسي" يجمع ترامب وزوجته (صور)

جمع عشاء ”رومانسي“ بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، حيثُ أظهرت صور للثنائي وهما جالسين على مائدة مستديرة خاصة في الهواء الطلق بأحد مطاعم منتجع ”مار أيه لاغو“ في فلوريدا الأمريكية.

وبالرغم من أن الزوجين اختارا تناول العشاء في مطعم عام وكان حولهما ضيوف آخرون، إلا أنه تم تطويق الطاولة بحبال تفصلهما عن الآخرين وسط تشديد الإجراءات الأمنية؛ وذلك لتجنب إزعاجهما أثناء تناول الطعام.

ويعتبر هذا الظهور لميلانيا ترامب، البالغة من العمر 50 عامًا، من المرات النادرة التي شوهدت فيها بعد مغادرة البيت الأبيض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إذ حاولت ميلانيا منذ ذلك الحين، الحفاظ على حياة أكثر خصوصية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من ظهور ميلانيا في حفل جمع تبرعات أقيم في ولاية فلوريدا، حيثُ ارتدت ميلانيا خلاله فستانا أبيض بقيمة 1900 دولار من تصميم مصمم الأزياء الإيطالي جيامباتيستا فالي، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية وكعب أبيض قصير.

والأسبوع الماضي نشر الزوجان ترامب وميلانيا، بيانًا مشتركًا على موقع ”تويتر“ لتعزية الملكة إليزابيث بعد وفاة زوجها الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا.