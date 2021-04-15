خلع أنياب أسد من أجل "الكاميرا الخفية" يثير جدلا واسعا في تونس (فيديو)

أثار خلع أنياب أسد لإنجاز برنامج ”الكاميرا الخفية“ في تونس، حتى لا يتضرر المشاركون منه، جدلا واسعا في البلاد وموجة استياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بلغت حد جمع تواقيع لتقديم قضية ضد كل من شارك في ذلك.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة أسد في برنامج ”الكاميرا الخفية“ بعدما تم خلع أنيابه، مستنكرين ما اعتبروه“ جريمة ضد الحيوانات“، ومطالبين بالتصدي لمن أنجزوا هذا البرنامج ومقدّمه الإعلامي التونسي علاء الشابي.

https://www.facebook.com/watch/?v=514600933038580

وزاد تعليق الإعلامي علاء الشابي على ما تم تداوله من حالة الاحتقان، بتدوينة عبر صفحته على موقع انستغرام بسخرية قائلا: ”كثر الهم يضحك ههه“.

وأعلن عدد من النشطاء بالمجتمع المدني نيتهم تقديم شكوى لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد الشركة المنتجة للبرنامج (شركة كاكتوس) .

وقال الناشط سامي ويلي، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: إن ”لم تستح فافعل ما تشاء.. غريب.. برنامج كاميرا خفية على قناة التاسعة، يقومون بخلع أنياب أسد من أجل خلق الفرجة التلفزيونية.. ونشطاء يعبرون عن غضبهم ويطالبون هيئة الإعلام السمعي البصري بالتحرك“.

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وكتب الناشط السياسي عاطف قاسمي: ”في برنامج كاميرا خفية، يقومون بخلع أنياب أسد من أجل الفرجة التلفزيونية.. لهذا تونس تعاني من كورونا.. حسبي الله ونعم الوكيل“.

https://facebook.com/story.php?story_fbid=2348667188609934&id=100004000285262

وعلقت الناشطة السياسية حسيبة بلغيث: ”قمة البشاعة والجهل والتخلف!!!! يقطعون أنياب أسد من أجل الكاميرا الخفية ”.

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وقال فيصل الأسود: ”قناة التاسعة لم يكفها الكذب والتلاعب والإجرام في حق الشعب فانتقلت إلى الإجرام في حق الحيوان.. غريب وفضيع وجريمة في حق حيوان“.

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أما الناشط كريم صمودي، فقال: إن ”برنامج كاميرا خفية على قناة التاسعة يقوم بخلع أنياب أسد من أجل خلق الفرجة التلفزيونية ونشطاء يطالبون هيئة الإعلام السمعي البصري بالتحرك“.

https://facebook.com/story.php?story_fbid=2770447906541333&id=100007284514708