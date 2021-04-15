"اليونسكو" تعلن التصميم الفائز بإعادة بناء جامع النوري التاريخي في الموصل العراقية

أعلنت منظمة التربية والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)، الخميس، التصميم الفائز بمشروع إعمار الجامع النوري في مدينة الموصل العراقية، بتمويل إماراتي.

وقالت المنظمة في بيان: إنه ”اختير المشروع الرابح الذي يُدعى (حوار الأروقة) من بين 123 تصميما لإعادة بناء مجمع جامع النوري في مدينة الموصل“.

وأوضحت أن المشروع الفائز قدمه ثمانية من المهندسين المعماريين المصريين.

وتألفت لجنة التحكيم وفق بيان سابق للأمم المتحدة، من هويدا الحارثي من المملكة العربية السعودية، وأحمد يوسف العمري ورايا العاني من العراق، وخافيير كازانوفا من إسبانيا، وأمل شابي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شارك في اللجنة، شهيرة فهمي من مصر، ودومينيك بيروه من فرنسا، ووانغ شو من الصين، ومارينا تبسّم من بنغلادش، وشادية طوقان من فلسطين، وجيرزي أوزنويس من بولاندا.

ونهاية العام الماضي، دعت منظمة (اليونسكو) الموهوبين من المهندسين المعماريين في جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في مسابقة معمارية دولية، لإعادة إعمار وتأهيل مجمع جامع النوري في مدينة الموصل العراقية.

وتكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة إعمار الجامع، بإشراف من الأمم المتحدة.

وتوصل العراق والإمارات العام 2018 إلى اتفاق بشأن إعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء، اللذين دمرا في حزيران/يونيو الماضي، خلال معارك طرد تنظيم داعش في المدينة.

وأعلنت وزيرة الثقافة الإماراتية، نورة الكعبي، خلال احتفالية نظمت بالمتحف الوطني في بغداد آنذاك، أن بلادها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50.4 مليون دولار.