وفاة اليهودي المصري المخضرم ألبير أريه عن عمر 91 عاما

توفي اليوم الخميس، السياسي اليساري ألبير أريه عن عمر يناهز 91 عامًا، وهو أقدم مواطن مصري يهودي عاش في القاهرة ورفض الرحيل عنها.

ولد أريه في وسط القاهرة، وتحديدًا في شارع الفلكي، في يونيو 1930، وتعلم بالمدارس المصرية، ونشط في الحركة الشيوعية المصرية منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وسُجن عام 1953 لمدة 11 عامًا.

وكان أريه من اليهود المصريين الذين حافظوا على مصريتهم، وساهموا في مناهضة سياسات إسرائيل، إذ رفض الهجرة إليها، رغم التحولات والضغوطات.

ونعى عدد من المثقفين رحيل السياسي ألبير أريه، فقال الروائي أشرف العشماوي: ”رحيل رجل مصري وطني حقيقي من الصعب أن يتكرر.. إنسان عظيم ومثقف كبير وحكاء متفرد.. وداعًا الصديق الجميل ألبير أريه“.

ونعته الكاتبة منى الشيمي، وقالت: ”الموت يغيب ألبير أريه.. من جيل المناضلين اليساريين الأوائل.. كنا في زيارته منذ أقل من أسبوع.. ودردش أسامة الرحيمي معه في عدة موضوعات.. وكنا نتمنى لقاءه كثيرًا.. ربنا يرحمه ويصبر أحبابه وأبناءه“.

وأكد في نعيه الكاتب والسياسي أحمد فؤاد أنور، مصريته الخالصة، وقال: ”رحيل مصري يهودي حينما كان الاختيار أمام ‫ألبير أريه (خريج ليسيه الحرية القاطن قرب ميدان التحرير) بين مصر والإنجليز والقصر، اختار مصر.. وحينما كان الاختيار بين مصر والصهيونية وإسرائيل اختار مصر“.

وقال الشاعر زين العابدين فؤاد: ”ألبير أريه، صفحة طويلة من تاريخ الوطن، يغير عنوانه ويصعد إلى السماء“، فيما نعاه الشاعر شعبان يوسف بقوله ”وداعًا ألبير أريه الرجل الذي كان يعتز بمصريته، وقاوم كل إغراءات الصهيونية لاستقطابه، وظل وفيًا كل عمره لمبادئه النبيلة.