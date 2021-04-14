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الفنانة ريم العبدالله تثير ضجة واسعة بعد تقليدها هند القحطاني (فيديو)
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 18:43 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 19:20 GMT

الفنانة ريم العبدالله تثير ضجة واسعة بعد تقليدها هند القحطاني (فيديو)

أثارت الفنانة السعودية ريم العبدالله ضجة واسعة بعد عرض حلقة على قناة "MBC"، ظهرت فيها وهي تقلد مواطنتها مشهورة سناب شات المقيمة في أمريكا هند القحطاني. وقلدت

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المصدر: فريق التحرير

أثارت الفنانة السعودية ريم العبدالله ضجة واسعة بعد عرض حلقة على قناة ”MBC“، ظهرت فيها وهي تقلد مواطنتها مشهورة سناب شات المقيمة في أمريكا هند القحطاني.

وقلدت ريم عبدالله، ضمن فقرة ”ستديو 21″، أسلوب كلام وحركات هند القحطاني، الذي لطالما عرفت به في مقاطعها اليومية التي تنشرها عبر حسابها في سناب شات.

وتصدر اسم ووسم ”#هند_القحطاني“ مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل ناشطون سعوديون بشكل كبير مع الوسم، بعد نشر المقطع المثير للجدل.

وتميزت التفاعلات والانطباعات من قبل مدونين بالسخرية من الطرفين، سواء ريم العبدالله أو هند القحطاني.

ونشر مدونون مقاطع مختلفة للتعبير عن حالة هند القحطاني بعد مشاهدتها ريم عبدالله وهي تقلدها، وذلك قبل أن ترد المشهورة السعودية فعلياً.

وقالت مغردة باسم ”داليا“ معلقة: ”مسلسل وكادر وممثله ”ع قولتها اول وحده طلعت عالساحه“ وبالنهايه جت هند القحطاني وطلعت عليهم ترند وهم بس مقلدينها.. من اين لك هذا يا هنوده؟؟؟؟؟ ”.

مغردة باسم أشجان تفاعلت مع مقطع التقليد منتقدة ريم عبدالله قائلة: ”كانت هند القحطاني فجأه قلبت أروى عمر“.

ورأت مغردة تدعى ”نولي“ أن ريم عبدالله لم تكن مجيدة في تقليدها، قائلة: ”مثلت كل شي إلا هند القحطاني“.

وكان مغرد باسم ”خالد“ مخالفاً لسابقته، حيث رأى أن ريم عبدالله أتقنت التقليد، وقال: ”وربي ولا غلطة“.

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