تقليد خالد الفراج لتركي آل الشيخ يثير تفاعلا واسعا‎

أثار تقليد الممثل خالد الفراج للمستشار السعودي تركي آل الشيخ تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء تقليد الفراج لآل الشيخ خلال عرض أولى حلقات المسلسل الكوميدي “استديو 21” عبر شاشة “أم بي سي”، الذي لاقى رواجا واسعا، إذ تصدر اسم تركي آل شيخ قائمة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تركي آل الشيخ المقطع عبر حسابه في “تويتر”، وهدد الفراج ممازحًا إياه: “حبيبي خالد الفراج… حنوحش بعض”.

وكان الفراج قبل عرض الحلقة قد غرّد عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: ”الله يستر، نأمل اليوم يعدّي على خير. أخاف أوحشكم“.

الله يستر نأمل اليوم يعدي على خير

اخاف اوحشكم 😉#استديو_21 — #خالد_الفراج (@khalidalfarraj) April 13, 2021

أما عمار فغرد: ”تناول شخصيات رجال الدولة اللي نالوا ثقة خادم الحرمين بهذا الشكل فيها استفزاز للشعب وتعد للخطوط الحمراء.. مثل هالشخصيات يجب أن تصان مكانتها.. يكفينا المعادين والمغرضين اللي يسخرون منا ومن قادتنا في قنواتهم.. نجي عاد حنا ونسخر من رجال دولتنا وفي قنواتنا !! رأي شخصي“.

وغرد عامر: ”وبعدين تركي آل الشيخ صدره وسيع ولا يقدر يرفع عليه قضيه لانه ما شهر باسمه مجرد أفعال وألقاب والقاضي لا يدخل في النوايا“.

وأضاف عامر: ”ضحى بنفسه ابو ناصر علشان يثبت للعالم ان عندنا حرية تعبيررررر“، وغرد محمد السعودي: ”بالعكس حلقة جميلة وترفيهية وماشوف بها ما يقلل من شخصية أو مكانة معاليه بس جد جد وصلة ضحك عجيبة“.

وغرد عبدالله الحربي: ”المبدعون أمثالك يا خالد لا يقلدون إلا المبدعين الناجحين المخلصين في أعمالهم وتقليدك لابو ناصر يدل أنك معجب فيه“.

من جهته، غرد بندر عبر حسابه على ”تويتر“ قائلا: ”انت فنان عظيم و ممتع…. شكرا لك من القلب…. والشكر موصول لمعالي المستشار الذي أخذ الموقف بصدر رحب… وكل عام و الجميع بخير إن شاء الله“.

وغرد خالد الحقيل: ”لا تخاف وأنا اخوك ترانا بدولة شرع وقانون وعدالة، وبصراحة أعرف أنها تغريدة مزح وابو ناصر متقبلها لأنه شخص متواضع وخلوق، لكن هالانطباع الذي تحاول توصله دون قصد يجب أن يزول، فقادتنا أكثر منا اهتماما بسيادة العدالة والقانون وهم أكثر من يدعم ذلك“.

أما فايز السعودي فغرد: ”طبيعي جداً تنعرض الحلقة على الشخص المقصود وله حق الرفض أو الموافقة، مثلا مقالب رامز يعرضها بالنهاية ع ضيوفه والبعض يرفض والبعض يوافق“.