سرقة أكبر أرنب في العالم .. ومكافأة مالية لمن يعيده

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن أكبر أرنب في العالم سرق من منزل مالكته، التي عرضت مكافأة قدرها ألف جنيه إسترليني (1400 دولار)، لمن يعيده سالما.

وقالت مالكة الأرنب العملاق ”داريوس“، الذي دخل موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية لكونه الأكبر من نوعه، إنه اختطف من قفصه ليلة السبت الماضي.

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مالكة الأرنب أنيت إدواردز (68 عاما)، أصيبت بصدمة عندما اكتشفت صباح اليوم التالي أن ”داريوس“ مفقود من حظيرته بحديقة منزلها في بلدة ”ستولتون“ غرب وسط إنجلترا، وفق صحيفة ”مترو“ البريطانية .

الصحيفة ذكرت أن إدواردز عارضة الأزياء السابقة في مجلة ”بلاي بوي“، نشرت صورة للأرنب على ”تويتر“، مناشدة أولئك الذين سرقوا ”داريوس“ البالغ من العمر 10 سنوات أن يعيدوه، قائلة إنه ”أكبر من أن يتوالد ويتكاثر الآن“.

وقالت إدواردز: ”لقد أصبت بالذعر و شعرت بالمرض، وأشعر اليوم بأنني أسوأ مما شعرت به بالأمس، وأبلغت الشرطة بالسرقة، للأسف هناك الكثير من الناس الغيورين الذين يريدون منه أن يتكاثر، ولكنه كبير جدا بالنسبة لذلك“.

وأضافت: ”إنه يشيخ ويتبع نظاما غذائيا خاصا… لذا لن يتمكن أي شخص آخر من إعطائه الطعام المناسب… لقد تغير نظامه الغذائي ولن يعيش طويلا ما لم يتم إعادته“.

وتعتقد إدواردز، أن اختفاء ”داريوس“ كان مخططا له، إذ إنه سيتعين على اللصوص عبور مزرعة قريبة للوصول إلى كوخه المحمي بالمسامير والأقفال.

وتابعت: ”اعتدت أن أسمح للناس بالحضور وإلقاء نظرة عليه، وكان الأطفال يلتقطون الصور معه… إنه معروف جيدا؛ لذلك هناك الكثير من الأشخاص الذين يعرفون هذا المكان“.

وأضافت: ”سألتقي به، يجب أن أفكر بشكل إيجابي لأنني مستاءة للغاية“.