"هواوي" تصنع جهازا يحول المنازل إلى ذكية بالكامل

أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية، عن إطلاقها مجموعة واسعة من المنتجات المؤثرة، كان أبرزها جهاز ”Whole House Smart Host“ الذي يحول المنازل إلى ذكية بالكامل.

وقال موقع TechJuice للأخبار التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، إن ”شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من الصين مقرا لها، صنعت الجهاز من العديد من المستشعرات التي يمكنها تتبع روتينك اليومي داخل المنزل عن بعد، مثل التحكم العرضي في الكهرباء والمياه وأنظمة الصوت“.

وأفادت ”هواوي“ بأن ”المنزل الذكي لديه مسافة إرسال 2000 متر، ويمكنه نقل إشارات أو بيانات 384 جهازا داخل المنزل“.

ويعتبر The Whole House Smart Host أول جهاز سيتم تشغيله بواسطة نظام التشغيل HarmonyOS الخاص بشركة هواوي، ويمكنه -أيضا- التحكم في المنتجات الأخرى القائمة على نظام HarmonyOS ومن ثم إنشاء نوع من الربط بين المنتجات الخاصة بالشركة.

وسيتم تصميم الجهاز من قطعة واحدة من سبائك الألمنيوم مع طلاء السطح بالكشط الرملي، ويأتي الجهاز مع نوعين مختلفين: الأول مصمم خصيصا لتغطية ثلاث غرف نوم وغرفتي معيشة، وتبلغ تكلفته 15260 دولارا، بينما النوع الثاني يمكن أن يستوعب خمس غرف نوم وغرفتي معيشة، وتبلغ تكلفته 22890 دولارا.