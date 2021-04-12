محكمة مغربية تثبت نسب الطفلة نور في قضية "ليلى والمحامي"

حكمت محكمة في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الإثنين، بإثبات نسب الطفلة ”نور“، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “المحامي والشابة ليلى“، والتي أثارت جدلا واسعا في المملكة.

وبحسب تقارير إخبارية محلية، ”أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، حكما قضى بأن الطفلة نور بنت شرعية للمحامي عصام الطاهري، من المدعية ليلى“.

وجاء الحكم في القضية بعدما رفض المحامي عصام الطاهري، أمرا من المحكمة بإجراء خبرة لإثبات نسب الطفلة ”نور“، التي تدعي والدتها ليلى أنها ابنته، بينما يرفض هو ذلك، وينفي علاقته بأمها.

وقال عضو الدفاع عن ليلى المحامي محمد الهيني، إن المحكمة ”اعتمدت اجتهادا قضائيا، يعتبر أن عدم الذهاب للمختبر قصد إجراء الخبرة الجينية بمثابة إقرار بالنسب“.

وأضاف المحامي محمد الهيني أن الحكم الصادر، اليوم، “حكم تاريخي طبق فيه القانون بشكل سليم لإثبات النسب وإرساء قواعد العدالة والإنصاف”.

وكانت ليلى قد قالت إن العلاقة التي جمعتها بالمحامي الطاهري شرعية، حيث تقدم لخطبتها بمنزلها وبحضور أسرتها، وجرت تلاوة الفاتحة من طرف المحامي نفسه تأكيدا على الخطبة.