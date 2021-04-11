تعذر رؤية هلال رمضان في السعودية

أعلن مرصدا سدير وتمير في السعودية، مساء اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال رمضان.

وفي وقت سابق قال الرائي متعب البرغش من مرصد تمير إن طقس اليوم لا يساعد على الرؤية.

الآن من مرصد تمير.. الرائي متعب البرغش يشرح مدى إمكانية رؤية هلال شهر رمضان .#مرصد_الاهله_بتمير – pic.twitter.com/is0IhKGSyH — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 11, 2021

وكانت قد دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقالت المحكمة في بيان: ”اتباعا لهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الإثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناء على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه“.