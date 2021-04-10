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بسبب تغطيتها وفاة الأمير فيليب.. نشطاء يتهمون "بي بي سي" ببث دعاية "على النمط السوفييتي"
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 16:43 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 18:00 GMT

بسبب تغطيتها وفاة الأمير فيليب.. نشطاء يتهمون "بي بي سي" ببث دعاية "على النمط السوفييتي"

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم السبت، إنها تلقت شكاوى بشأن حجم التغطية التي خصصتها لوفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، بعد استياء بعض

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المصدر: رويترز

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم السبت، إنها تلقت شكاوى بشأن حجم التغطية التي خصصتها لوفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، بعد استياء بعض المشاهدين من إلغاء البرامج العادية.

وكانت ”بي بي سي“ قطعت برامجها المعتادة في الإذاعة والتلفزيون بعد دقائق قليلة من إعلان قصر بكنغهام، ظهر الجمعة، وفاة الأمير فيليب، وتم إلغاء برامج كثيرة بقية اليوم لإتاحة المجال لتغطية وفاته.

وانتقد بعض مستخدمي ”تويتر“ هيئة الإذاعة البريطانية لقيامها بدور هيئة إذاعة حكومية على النمط السوفييتي تبث الدعاية، في حين قال آخرون إنها تعرضت لهجوم جائر لتغطيتها قصة إخبارية رئيسة.

وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاما، بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في قلب النظام الملكي البريطاني.

وامتنع متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية عن التعليق.

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