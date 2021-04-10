موريتانيا تقطع الإنترنت لمواجهة "غش المعلمين"

قطعت السلطات الموريتانية، اليوم السبت، خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة بكافة أنحاء البلاد؛ لمواجهة الغش خلال إعادة امتحان مسابقة لالتحاق مئات المعلمين بقطاع التدريس.

وقطعت خدمة الإنترنت لمدة أربع ساعات، بالتزامن مع بداية إعادة بعض مواد المسابقة، التي تنظمها وزارتا الوظيفة العمومية، والتهذيب الوطني؛ بهدف اكتتاب 800 معلم، للالتحاق بقطاع التدريس.

وقررت اللجنة الوطنية للمسابقات، الأسبوع الماضي، إعادة مادتي الرياضيات واللغة العربية، ضمن امتحان المسابقة، وسط حديث عن تسريبها خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

وقالت اللجنة: ”تبين أنه تم توزيع بعض مواد المسابقة، بفارق يسير في بعض مراكز المسابقة، وهو فارق استفاد منه بعض المترشحين؛ ما أدى إلى حدوث بعض الاختلال في مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين“.

وأعلنت الحكومة الموريتانية، في فبراير/شباط الماضي، عزمها تعيين 800 معلم، موزعين على 300 مقعد مخصص لمعلمي اللغة العربية، و300 مقعد مخصص لمعلمي اللغة الفرنسية، و200 مقعد بالنسبة للمعلمين المزدوجين.