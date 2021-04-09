"كونا" الكويتية تحيل المتسببين بخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب للتحقيق

أحالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) المتسببين بخطأ لغوي ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا، الذي نشرته الوكالة إلى التحقيق، في خطأ جديد يضاف لسلسلة الأخطاء التي وقعت بها الوكالة خلال الأشهر الماضية.

كونا: إحالة المتسببين في الخطأ الوارد ضمن خبر إعلان وفاة #الأمير_فيليب إلى التحقيق • أوضحت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية انطلاقاً من الحرص على جودة المحتوىhttps://t.co/gw0v2yPTLQ — القبس (@alqabas) April 9, 2021

وقال الناطق الرسمي باسم الوكالة عصام الرويح ”إنه تم إحالة المتسببين بهذا الخطأ للتحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة انطلاقاً من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة“.

وكانت الوكالة قد نشرت عبر حسابها في ”تويتر“ يوم الجمعة خبر وفاة الأمير فيليب متضمناً خطأ لغويا، حيث قالت ”وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيت الثانية“، موردةً كلمة ”زوجة“ بدلاً من ”زوج“.

استمراراً لمسلسل الأخطاء الجسيمة التي تقع فيها وكالة الأنباء الكويتية #كونا..

نشر مسمى «زوجة» بدلاً من «زوج» في تغريدة وفاة #الأمير_فيليب | #أول_نيوز pic.twitter.com/VYYa25owvv — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) April 9, 2021

وشنَ النشطاء والإعلاميون هجوماً لاذعاً ضد الوكالة الرسمية للبلاد التي سبق وأن وقعت بأخطاء شبيهة، إثر نشرها بعض التقارير والأخبار المثيرة للجدل وغير الصحيحة، وكان آخرها خطأ بصورة ولي العهد في يناير الماضي.

أعتقد إن #كونا قاصدينها مو بالغلط 😂😂😂😂 وهذي تحمل إساءه لمعازيبا قبل …. ورجاءاً حافظوا على علاقاتنا الإقليميه مع الأصداقاء لاتخلون موظف في #كونا يخربا بمثل هالأخبار وشوووووكرررررن pic.twitter.com/ClOYIZByUW — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 9, 2021

ومن بين الأخبار المثيرة للجدل نشر الوكالة مطلع يناير 2020، خبراً يتعلق ”بنية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام“، لكن تبيّن أنه عارٍ عن الصحة، وأن حساب ”كونا“ قد تم اختراقه.