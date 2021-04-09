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"كونا" الكويتية تحيل المتسببين بخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب للتحقيق
تاريخ النشر: 09 أبريل 2021 23:38 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 23:45 GMT

"كونا" الكويتية تحيل المتسببين بخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب للتحقيق

أحالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) المتسببين بخطأ لغوي ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا، الذي نشرته الوكالة إلى التحقيق، في

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أحالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) المتسببين بخطأ لغوي ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا، الذي نشرته الوكالة إلى التحقيق، في خطأ جديد يضاف لسلسلة الأخطاء التي وقعت بها الوكالة خلال الأشهر الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوكالة عصام الرويح ”إنه تم إحالة المتسببين بهذا الخطأ للتحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة انطلاقاً من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة“.

وكانت الوكالة قد نشرت عبر حسابها في ”تويتر“ يوم الجمعة خبر وفاة الأمير فيليب متضمناً خطأ لغويا، حيث قالت ”وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيت الثانية“، موردةً كلمة ”زوجة“ بدلاً من ”زوج“.

وشنَ النشطاء والإعلاميون هجوماً لاذعاً ضد الوكالة الرسمية للبلاد التي سبق وأن وقعت بأخطاء شبيهة، إثر نشرها بعض التقارير والأخبار المثيرة للجدل وغير الصحيحة، وكان آخرها خطأ بصورة ولي العهد في يناير الماضي.

ومن بين الأخبار المثيرة للجدل نشر الوكالة مطلع يناير 2020، خبراً يتعلق ”بنية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام“، لكن تبيّن أنه عارٍ عن الصحة، وأن حساب ”كونا“ قد تم اختراقه.

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