إجلاء الآلاف إثر ثوران بركان جنوب الكاريبي

ثار بركان لا سوفرير في جزيرة سانت فينسنت شرق الكاريبي، الجمعة، بعد خموله لعشرات السنين، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الرماد والدخان في السماء، وإجلاء آلاف السكان من القرى المجاورة.

والبركان الخامد منذ العام 1979 بدأ في إظهار مؤشرات النشاط، في ديسمبر/ كانون الأول، عندما أطلق البخار والدخان. وقد زاد ذلك هذا الأسبوع، مما دفع رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وجرينادين، إلى الأمر بإخلاء المنطقة المحيطة، في وقت متأخر أمس الخميس.

وثار البركان في وقت مبكر، الجمعة، وقال شاهد عيان إن الرماد والدخان أغرقا المنطقة المجاورة في ظلام دامس تقريبًا، وقال الشاهد إنه سمع انفجارًا في قرية روز هول القريبة.

وقالت إروسكيلا جوزيف مديرة مركز أبحاث الزلازل في جامعة ويست إنديز إن الانفجارات الصغيرة استمرت طوال، الجمعة، مضيفة أن هذا النوع من النشاط قد يستمر إلى أسابيع إن لم يكن إلى شهور.

ولم تشهد سانت فينسنت وجرينادين، التي يبلغ عدد سكانها ما يربو قليلًا على 100 ألف نسمة، نشاطًا بركانيًا منذ العام 1979، عندما تسبب ثوران بركاني في خسائر تقدر بنحو 100 مليون دولار. وأدى ثوران بركان لا سوفرير في العام 1902 إلى مقتل ما يزيد على 1000 شخص.