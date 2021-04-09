آخر ظهور للأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث (فيديو)

وثق مقطع فيديو آخر ظهور للأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا، الذي كان خلال مغادرته المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، بعدما أمضى شهرا متنقلا بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.

توفى عن 99 عاما.. آخر ظهور علني للأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا أثناء خروجه من المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه لإجراء عملية في القلب#إرم_نيوز #PrincePhilip pic.twitter.com/Y9CCYyDSOn — إرم نيوز (@EremNews) April 9, 2021

وأعلن قصر بكنجهام اليوم الجمعة، إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث توفي صباح اليوم في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما.

وكان الأمير فيليب الذي يبلغ 99 عاما قد أدخل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في 16 شباط/فبراير وعولج من التهاب لكنه عاد إليه لتمضية فترة نقاهة بعدما أجريت له عملية جراحية لمعالجة مشكلة موجودة أصلاً في القلب في مستشفى القديس برثولماوس في سط لندن.

واعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في آب/أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952.

ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

وفي كانون الثاني/يناير 2019، تعرض لحادث سيارة بعدما اصطدمت مركبته من نوع ”لاند روفر“ بسيارة أخرى لدى الخروج من ساندرينغهام ما أدى إلى انقلاب سيارته.

وقد نجا من الحادثة لكنه تخلى على إثرها عن رخصة القيادة.