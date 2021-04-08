قطر تعيد فرض إجراءات إغلاق صارمة بعد ارتفاع إصابات كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت قطر إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة الأربعاء وحظر معظم الأنشطة الداخلية باستثناء محلات البيع بالتجزئة في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء القطري وفق ما نقلت وسائل إعلام عددا من القرارات بينها إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة والمتاحف والمكتبات ودور السينما بدءا من يوم الجمعة.

وقال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 في كلمة تلفزيونية: ”نحن في منتصف الموجة الثانية ونشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وحالات العناية المركزة“.

وتقرر استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، إضافة إلى تقليص عدد الموظفين إلى 50% مع استثناء القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

ولا يزال بإمكان المطاعم تقديم خدمات التوصيل، في حين تم منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس.

وأشار الخال إلى أن ”معظم الإصابات الأخيرة تعود إلى الزيارات الاجتماعية“، دون أن يحدد متى يمكن رفع الإجراءات.

وسجلت قطر 940 إصابة جديدة الأربعاء وثماني وفيات، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد الى 320.

تم إعطاء أكثر من 260 ألف جرعة لقاح الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 987.673 جرعة، وفقًا وفق البيانات الرسمية.