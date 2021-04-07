طالب مصري يزوّر شهادة الطب ويجري عملية خاطئة لطفلة

تجرد أحد الطلاب في مصر من مشاعر الإنسانية، وقاده تفكيره إلى جريمة ”التزوير“ لممارسة مهنة الطب، بعد عدم تجاوزه الدراسة بكلية الطب.

وفي التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شاب لاتهامه بإجراء عملية جراحية خاطئة لطفلة داخل مستشفى خاص بمنطقة الخصوص في القليوبية.

وجاء القبض على المذكور بعد بلاغ من أفراد أسرة الطفلة يُفيد بإجراء طبيب داخل مستشفى خاص عملية جراحية خاطئة لابنتهم، وهو الأمر الذي أخبرهم به طبيب آخر بعد نقلها إليه عقب تدهور حالتها الصحية.

وتبيّن من التحقيقات أن المتهم راسب في السنة الخامسة بكلية الطب، ومزوّر شهادتي الماجستير والدكتوراة، حتى يتمكن من العمل في المستشفيات.

وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة المصرية؛ لمباشرة التحقيقات.