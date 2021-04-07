بعد 30 عامًا.. صاحبة أطول أظافر في العالم تقصها لبدء حياة جديدة

قررت الأمريكية أيانا ويليامز، صاحبة أطول أظافر في العالم، قص أظافرها بعد ما يقرب من 30 عامًا من تربيتها، لبدء حياة جديدة.

وقالت أيانا ويليامز، صاحبة الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول أظافر في العالم، والتي بلغ طولها 733.55 سم؛ أنها ”ستظل الملكة“ رغم فقدان مخالبها الطويلة.

وصرحت أيانا، المولودة في ولاية تكساس، بأن تربية أظافرها منعتها من القيام بمهامها اليومية بما في ذلك غسل الملاءات وتغييرها؛ لكنها قررت أن الوقت قد حان لقص أظافرها لبدء ”حياة جديدة“ تستطيع فيها فعل المزيد من الأشياء، لكنها تعترف بأنها ستفتقدها كثيرًا، لكنها ستظل ملكة.

وحققت لقبها الأول في غينيس للأرقام القياسية عام 2017 عندما بلغ طول أظافرها 576.4 سم على كلا الكفين.

وفي حديثها إلى الموسوعة، قالت: ”لقد كنت أقوم بتربية أظافري منذ بضعة عقود.. وأنا مستعدة للغاية لبدء حياة جديدة.. أعلم أنني سأفتقدهم، لكن حان الوقت للتخلي عنهم“.

وتابعت: ”مع أظافري أو بدونها، سأظل ملكة.. فأنا من صنعت أظافري.. ليست هي من تصنعني“.

وكشفت أيانا عن روتينها اليومي للعناية بأظافرها على مدار تلك السنوات، حيث كانت تقوم بوضعهم في زيت الزيتون الدافئ كل يوم، وأكدت أنها تستخدم زجاجات من طلاءات التقوية والتلميع لإبقائهم في أفضل حالاتهم.

وقبل البدء في عملية قص الأظافر، قاست الدكتورة أليسون ريدنيغر، الاختصاصية الجلدية، الأظافر التي نمت بشكل ملحوظ منذ عام 2017 عندما تم توثيقها في المرة السابقة، حيث بلغ طول الأظافر على اليد اليمنى 338.5 سم وعلى اليد اليسرى 395.05 سم، ليكون الإجمالي الذي حقق الرقم القياسي هو 733.55 سم.

وبعد عملية قص الأظافر، عبرت أيانا عن شعورها بالراحة في إبهامي كفيها وفي مفاصل أصابعها.

وسيتم عرض أظافر أيانا في متحف ريبليز صدق أو لا تصدق للغرائب في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ تكريمًا لجهود أيانا الكبيرة وذلك ابتداء من يوم الجمعة 9 أبريل 2021.