دراسة تكشف عجز البشر عن تمييز صرخات الفرح والحزن

كشفت دراسة حديثة، أجرتها مجموعة من علماء النفس في جامعة إيموري، عجز البشر عن التمييز بين صرختي الفرح والخوف لأن كليهما تتمتعان بخصائص صوتية متشابهة.

ووفقًا للدراسة، فقد طلب العلماء من المشاركين الاستماع إلى مقاطع أفلام هوليوود للتمييز بين 30 صرخة سينمائية مختلفة.

ووجد العلماء، أن المشاركين استطاعوا بجدارة التمييز بين صرخات الغضب و الألم و المفاجأة، لكنهم عجزوا تمامًا عن تمييز صرخات الفرح والحزن.

وعزا العلماء سبب ذلك إلى أن العناصر الصوتية المستخدمة للتعبير عن الخوف موجودة أيضًا في ”الصرخات السعيدة المتحمسة“.

وأكد الباحثون:“في الواقع، يدفع الناس الكثير من الأموال لركوب الأفعوانية (قطر الموت)، إلا أن صراخهم يعكس بلا شك مزيجًا من مشاعر الفرح والحزن ”.

جدير الذكر، أن الفريق الباحث طلب من 182 مشاركًا التمييز بين 30 صرخة من مقاطع أفلام هوليوود؛ وبالنسبة للجزء الأكبر من المشاركين فقد استطاعوا تحديد صرخات الغضب، والإحباط، والألم، والمفاجأة، والخوف بشكل صحيح، لكن صرخات السعادة والفرح غالبًا ما تم الخلط بينها وبين صرخات الحزن.

من جانبه، أوضح هارولد غوزول، عالِم سلوك الحيوان والمؤلف الرئيس في دراسة جديدة نُشرت في مجلة “ PeerJ“ العلمية، أن“العناصر الصوتية المستخدمة للتعبير عن الخوف موجودة أيضًا في صرخات السعادة“.