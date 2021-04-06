صورة جديدة لمكتب ترامب في فلوريدا.. "يشبه" المكتب البيضاوي

نشر المستشار السابق للبيت الأبيض ستيفن ميلر، صورة جديدة برفقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ظهر فيها مكتب الأخير في ”مار لاغو“ بفلوريدا، والذي وصفته صحيفة ”ميرور“ البريطانية بأنه ”يشبه“ المكتب البيضاوي.

ووفقا للصحيفة هذه هي المرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض التي يتم فيها تصوير ترامب في مكتبه هذا.

ونشر ميلر الصورة الجديدة يوم الإثنين معلقا عليها بالقول: ”لقد عقدت للتو اجتماعا رائعا مع الرئيس ترامب“.

وتظهِر الصورة المكتب الجديد لترامب، حيث يمكن رؤية تمثال صغير طبق الأصل له، خلف مكتب يبدو بشكل كبير مثل المكتب البيضاوي الشهير.

وسرعان ما قام رواد وسائل التواصل الاجتماعي بتحليل المحتويات الغريبة للغرفة.

ويظهر في الصورة -بحسب ميرور- نسخة مفتوحة من صحيفة ”وول ستريت جورنال“ على الطاولة بجانب زوج من النظارات، ويبدو أن هناك زجاجة نصف فارغة من مشروبه المفضل، ”دايت كولا“ مخبأة خلف الهاتف.

وأشارت ”ميرور“ إلى أنه ”يوجد خلفه صورة لطائرة نفاثة تحلق في سماء صافية فوق جبل راشمور، ويوجد على المكتب قطعة من المعدن الذي تم استخدامه لبناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك“.