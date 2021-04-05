إيلون ماسك يكشف سبب انفجار المركبة الفضائية SN11

كشف الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس ”إيلون ماسك“ عن سبب انفجار المركبة الفضائية (SN11)، عند هبوطها أثناء إجراء اختبار طيران في منطقة بوكا تشيكا التابعة لولاية تكساس الأمريكية.

ووفقاً لتقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف ماسك أن تسرب غاز الميثان تسبب في انفجار المركبة الفضائية SN11 خلال أول رحلة طيران على ارتفاع عالٍ، وهو نفس سبب اشتعال النيران في مركبة SN10 قبل أسابيع.

جدير بالذكر أن سبيس إكس أطلقت صاروخها التجريبي (SN11) في تمام الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 30 مارس، في أول اختبار على ارتفاع عالٍ انتهى بانفجار الصاروخ، واشتعلت محركات الصاروخ وتساقط الحطام من السماء، ولم يتمكن من الهبوط بنجاح، وكشف وقتها ماسك رسميًا عما حدث.

واليوم، انتقل ماسك إلى حسابه الرسمي على منصة تويتر وشارك تغريدة جديدة، كشف من خلالها أن تسرب غاز الميثان (CH4) تسبب في اشتعال النيران في أحد محركات Raptor الثلاثة، والتي تعد جزءًا من نظام إلكترونيات الطيران.

وأضاف ماسك أنه تم إطلاق الصاروخ بنجاح، وصعد إلى ارتفاع محدد وفقًا للخطة المحددة وهو 10 كيلومترات، حيثُ قام بمناورة الهبوط المعتادة، وعلى ارتفاع نحو واحد كيلومتر فوق سطح الأرض، لكنه فشل في نهاية المطاف في الهبوط.

على صعيد آخر، ظهرت تقارير جديدة تفيد بأن شركة سبيس إكس تلقت الموافقة على نقل المركبة الفضائية التالية SN15 إلى منصة الإطلاق استعدادًا لاختبارها.