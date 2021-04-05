الكويت تفرج عن أموال وحسابات عدد من "مشاهير غسيل الأموال"

قامت النيابة العامة الكويتية اليوم الإثنين، برفع التحفظ المفروض على أموال وحسابات، عدد من المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي في القضية المعروفة بقضية ”مشاهير غسيل الأموال“.

وكانت السلطات الكويتية، قد شنت حملة على حسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، الذين تضخمت بشكل كبير أرصدة حساباتهم البنكية بشكل لافت، حتى وصلت إلى ملايين الدولارات.

وقالت صحيفة الراي المحلية: إنه ”النائب العام قرر رفع التحفظ عن أموال وحسابات الإعلامي الكويتي مشاري بويابس، لدى جميع البنوك المحلية“.

وكاني مشاري بويابس قد قال في مقطع على حسابه في ”سناب شات“، عام 2018، إنه تم استدعاؤه من قبل أمن الدولة، على خلفية حركة حسابه البنكي، التي وصلت مبلغ 2 مليون دينار (6,600,000 دولار).

وجاء في تغريدة على حساب ”المجلس“ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أن ”النيابة العامة رفعت التحفظ على أموال وحسابات فوز الفهد، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وحليمة بولند“.

النيابة العامة ترفع التحفظ على أموال وحسابات عدد فوز الفهد وفرح الهادي وجمال النجادة وحليمة بولند. pic.twitter.com/7Uf4rJWe0c — المجلس (@Almajlliss) April 5, 2021

وعممت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق، أسماء المشاهير المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة.

وضمت قائمة ”مشاهير غسيل الأموال“ 10 أشخاص، هم: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، وحليمة بولند، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.