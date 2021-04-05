الحكم ببراءة الكويتي محمد العجمي "أبوعسم" من تهمة ازدراء الأديان

قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، ببراءة الناشط المعروف على منصات التواصل الاجتماعي، محمد العجمي، المشهور باسم ”أبوعسم“ من تهمة ازدراء الأديان، التي كان يتابع بها.

وجاء في تغريدة على حساب ”المجلس“ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ”محكمة الجنح قضت ببراءة المغرد محمد العجمي أبو عسم من تهمة ازدراء الأديان“، دون مزيد من التفاصيل.

محكمة الجنح تقضي ببراءة المغرد محمد العجمي «أبو عسم» @abo3asam من تهمة ازدراء الأديان. pic.twitter.com/vDPLyvLciy — المجلس (@Almajlliss) April 5, 2021