الحكم ببراءة الكويتي محمد العجمي "أبوعسم" من تهمة ازدراء الأديان

قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، ببراءة الناشط المعروف على منصات التواصل الاجتماعي، محمد العجمي، المشهور باسم ”أبوعسم“ من تهمة ازدراء الأديان، التي كان يتابع بها.
وجاء في تغريدة على حساب ”المجلس“ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ”محكمة الجنح قضت ببراءة المغرد محمد العجمي أبو عسم من تهمة ازدراء الأديان“، دون مزيد من التفاصيل.
محكمة الجنح تقضي ببراءة المغرد محمد العجمي «أبو عسم» @abo3asam من تهمة ازدراء الأديان. pic.twitter.com/vDPLyvLciy
— المجلس (@Almajlliss) April 5, 2021
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حجز ”أبوعسم“ على ذمة التحقيق في القضية المرفوعة ضده على خلفية تغريدة له في حسابه بموقع ”تويتر“، قبل أن تقوم بإخلاء سبيله في أغسطس الماضي مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار (1,650 دولارا).
ولم يتم الكشف عن طبيعة التغريدة، التي يتابع فيها ”أبوعسم“، لكن ناشطين قالوا، في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق منها، إنها ”آية من القرآن الكريم وضعها على صورة مشهورة عارية“.