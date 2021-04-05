نجل الرئيس الأمريكي يتحدث عن علاقته الرومانسية بأرملة شقيقه الراحل

تحدث هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، صراحة عن علاقته الرومانسية مع أرملة أخيه الأكبر الراحل ”بو“.

جاء ذلك في مقابلة جديدة مع برنامج ”CBS Sunday Morning“ للترويج لمذكراته الجديدة ”Beautiful Things“ المقرر صدورها غدا.

وأشار هانتر بايدن البالغ من العمر 51 عاما إلى رد الفعل العام على مواعدة ”هالي“ في عام 2017، بعد عامين من وفاة ”بو“ بشكل مأساوي نتيجة معاناته من سرطان المخ عن عمر ناهز 46 عاما.

وقال هانتر: ”بالنسبة لي لم يكن شيئا يصعب شرحه، لأنه ناجم عن حزن حقيقي شاركناه معا، وتحول الحزن إلى أمل في حب ليحل محل ما فقدناه“.

وبالرغم من ذلك، لم تنجح علاقة ”هانتر“ مع ”هالي“ وانتهت في 2019، وحصلت علاقتهما على ردود فعل متباينة.

وبينما تردد أن جو بايدن وزوجته جيل قاما بدعم العلاقة، قطع العديد من عملاء ”هانتر“ العلاقات معه بسببهان لذا تنحى عن مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي بالولايات المتحدة.

وقال هانتر خلال مقابلته: ”لقد اتخذت الكثير من القرارات التي ربما لم يكن عليّ اتخاذها، كان هناك الكثير من التعاطف والتفهم من هؤلاء الذين عرفوني، ولكن كان الوقت صعبا أيضا“.

وعن علاقته بوالده جو بايدن، قال: ”نتحدث كل ليلة، إنه لا يتحدث معي فقط، إنه يتصل ببناتي ويتحدث مع شقيقتي أيضا“.

وعلى الجانب الآخر، كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ”هانتر بايدن أقنع والده بإصدار بيان عام يدعم علاقته مع أرملة شقيقه المتوفى“.

وكتب هانتر بايدن في مذكراته: ”أبي، إذا اعتقد الناس أنك لا توافق على الأمر، فهذا يجعله يبدو وكأنه خاطئ“.

وأخبر هانتر والده أن الأمر سيكون مدمرا لأطفاله إذا لم يبارك بايدن العلاقة، حيث قال: ”يجب أن يعرفوا أنه لا يوجد شيء خطأ في هذا، والشخص الوحيد الذي يمكنه إخبارهم هو أنت“.

كان بايدن مترددا في البداية، إلا أنه أصدر بيانا قال فيه: ”نحن جميعا محظوظون لأن هانتر وهالي وجدا بعضهما البعض بعد هذا الحزن، إنهما يحظيان بدعمي الكامل ودعم جيل ونحن سعداء من أجلهما“.

وتزوج هانتر في أيار/مايو 2019، من المخرجة الجنوب أفريقية ميليسا كوهين وأنجبا طفلهما الأول ”بو“ في آذار/مارس 2020.

ويسلط كتاب هانتر الجديد الضوء على رحلته من خلال إدمان المخدرات والكحول وحياته الشخصية المضطربة بالإضافة إلى علاقته مع عائلته، بما في ذلك والده.