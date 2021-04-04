ترحيب طريف بزوجة السفير الياباني في السعودية بسبب اسم نجلهما

قُوبل وصول زوجة السفير الياباني في السعودية، إلى الرياض، بترحيب خاص من أبناء أكبر بلد خليجي، بسبب تطابق اسم نجلها مع اسم شخصية كارتونية شهيرة من مسلسل الرسوم المتحركة ”غريندايزر“، الذي ذاع صيته خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وكشف سفير طوكيو في الرياض فوميو إيواي، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، عن وصول زوجته وابنته إلى المملكة، لتسكنا معه في مقر إقامته وعمله بالرياض، قبل أن يخطف اسم الابن ”كوجي“ أنظار السعوديين، ويدفعهم للترحيب به بطريقة لم تغب عنها الطرافة، بعدما خاطبها زوجها بلقب ”أم كوجي“.

الحمدلله وصلت زوجتي للرياض بالسلامة ليلة أمس. لقد كانت تقيم معي هي و ابنتنا في السعودية قبل عشر سنوات وإنني على يقين بأنها ستُعجب مثلي بالعديد من التغييرات البارزة التي حدثت في المملكة خلال غيابها عنها وأتمنى لأم كوجي الاستمتاع بأيامها وأوقاتها في السعودية وسط ناسها الطيبين. — Iwai Fumio (@FumioIwai) April 4, 2021

و“كوجي“ شخصية رئيسة في مسلسل ”غريندايزر“، الذي أنتجته اليابان في القرن الماضي، وشاهده مئات ملايين الأطفال في العالم، بما في ذلك العالم العربي، الذي لقي فيه المسلسل الكارتوني رواجًا واسعًا بعد دبلجته للغة العربية، وإنتاج أغنية عربية خاصة به.

وتلقَّى السفير الياباني الذي يحظى بشعبية في المملكة بسبب إتقانه اللغة العربية بطلاقة، وتغريده الدائم بها، ترحيبًا كبيرًا بعائلته، إلى جانب تخصيص الجزء الأكبر من عبارات الترحيب تلك للابن ”كوجي“ والتذكير بصاحب الاسم الأشهر.

حياك الله يام كوجي https://t.co/0gW1VF6QKF — د.ساميه العنزي Dr.samiyah alanazi (@Sam92Dr) April 4, 2021

واختار الكثير من المغردين السعوديين، مخاطبة السفير بـ“أبو كوجي“ وسط تفاعل وإعجاب من الأب الذي قال في أحد ردوده إن الشخصية الكارتونية أشهر من ابنه، الذي لم يرافق والدته وشقيقته، لكنه كان حاضرًا باسمه.

وقال المغرد السعودي ياسر القرني في ترحيبه بـ“أُم كوجي“، وقد أرفق صورة لبطل ”غريندايزر“:“الحمدلله على سلامة أم كوجي، سعادة السفير لا يفوتني أن أُنبهك إلى أن السعوديين عرفوا اسم كوجي لأول مرة من هذي الشخصية“، ليرد السفير ضاحكًا:“هذه الشخصية أشهر من ابني الأكبر كوجي، ههههه“.

الحمدلله على سلامة أم كوجي سعادة السفير وما يفوتني أنبهك إن السعوديين عرفوا اسم كوجي لأول مرة من هذي الشخصية 👇 pic.twitter.com/uxT9QQUSc6 — ياسـر القرني (@iqarni_93) April 4, 2021

وقال مغرد آخر يدعى قحطان الجوراني:“كوجي، حلو الاسم، أتمنى أن تسمّي البنت هيكارو“، وهو اسم شخصية كارتونية من مسلسل ”غريندايزر“ أيضًا.

كوجي حلو الاسم .. اتمنى تسمي البنت هيكارو😍 — قحطان الجوراني (@qahtan_jorany) April 4, 2021

ودرس السفير ”إيواي“ اللغة العربية قبل نحو 3 عقود في مصر التي أقام فيها لذلك الغرض، ليتقنها بشكل ممتاز.

وتم تعيينه سفيرًا في السعودية، مطلع العام الجاري، وسبق له أن عمل نائبًا للسفير في الرياض قبل 10 سنوات، كما كان سفيرًا لبلاده في العراق، وعُرف بتواصله مع السكان بلغتهم، ولهجاتهم المحلية، ما أكسبه شعبية كبيرة.