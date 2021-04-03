مفسرة أحلام عربية تحدثت عن "محاولة انقلاب" في الأردن قبل يوم من حملة الاعتقالات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم السبت، بعد إعادة نشر تغريدة لحساب إحدى مفسرات الأحلام العربيات على ”تويتر“، أمس الجمعة، تحدثت فيها عن ”محاولة انقلاب على نظام الحكم الحالي في الأردن“.

وأثارت هذه التغريدة تساؤلات الناشطين على ”تويتر“ والتي أعيد نشرها بعد إعلان السلطات الأردنية، السبت، شن حملة اعتقالات ضد شخصيات مدنية وعسكرية بارزة، من بينهم الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وعدد من المقربين والمرافقين للأمير حمزة بن الحسين.

وكانت جميع المؤشرات تتجه إلى إحباط المملكة محاولة انقلاب، وهو النبأ الذي أكدته صحيفة ”واشنطن بوست“، وأضافت عليه أن ”السلطات اعتقلت الأمير حمزة“ قبل أن يتم رسميا نفي الخبر.

وكتبت ”أسماء بدوي“ وتدعي أنها مفسرة أحلام على تويتر أمس الجمعة، ”#من_عالمي_عالم_الرؤى_والاحلام#الاردن

محاولة انقلاب على الحاكم الحالي هل تفشل؟ الله أعلم“.

#من_عالمى_عالم_الرؤى_والاحلام#الاردن

محاولة انقلاب على الحاكم الحالى

هل تفشل الله اعلم — أسماءبدوي مفسرة الاحلام (@asmaapadawy) April 2, 2021

وسرعان ما أعاد الناشطون نشر التغريدة والتعليق عليها، فكتب صالح الجهني عليها: ”سبحان الله يعطي العلم لمن يشاء أمس فسرتي الحلم اليوم وقع فقط ٢٤ ساعة“.

سبحان الله يعطي العلم لمن يشاء امس فسرتي الحلم اليوم وقع فقط ٢٤ ساعه — صالح الجهني ابومهند (@shafk7400) April 3, 2021

وكتب حساب يدعى ”مجرد رأي“: سبحان الله،، اليوم أعلن عن محاوله انقلاب الأردن“.

سبحان الله ،، اليوم اعلن عن محاوله انقلاب الاردن — مجرد رأي (@aabb20321) April 3, 2021

وقال حساب آخر: ”وأنتِ مصدقة إنها كلها تفسير هي تقرأ الأحداث وقالها كوهين قبل أن فيه انقلاب سيحدث في الأردن قبل يومين“.

وقالت مغردة تدعى ”أمل“: ”بسم الله أسرع تفسير حلم يقع ما شاء الله تبارك الله“.