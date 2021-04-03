محمد منير يفتتح احتفالية نقل المومياوات الملكية بأغنية "أنا مصر"

افتتح الفنان المصري محمد منير مراسم الاحتفال بانتقال موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط، والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفيف من المسؤولين في الدولة المصرية، بأغنيته الجديدة ”أنا مصر“ التي لحنت وخصصت لهذه المناسبة.

وتقول كلمات الأغنية التي أبدع في تقديمها منير ”أنا اللي عمري يوم كليت ولا مليت أنا اللي في وشي زمني وقفت ولا اتهزيت.. أنا اللي الفكرة اللي عايشة سنين.. أنا الموضوع.. أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع“.

https://www.youtube.com/watch?v=ejeSAHlMFyY

وأضافت الأغنية ”بداية كل شيء موجود سنين مستحيل تتعب حضارة عمرها ما تموت تاريخ عمره بعمر الأرض.. أنا اللي شمس بعد دموع نورت الطريق للكون أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل.. حروف اسمي في أول فصل في كل كتاب وكل زمان أنا كل الفرع والأصل وليا أرث في كل مكان“.

وانطلق مساء السبت، موكب المومياوات الملكية الذي يضم 22 مومياء ملكية سيتم نقلها من المتحف المصري في التحرير، إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، وسط موكب مهيب.