السيسي يدعو العالم لمتابعة موكب "ملكات وملوك" مصر

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، العالم إلى متابعة مشهد نقل ”ملكات وملوك“ مصر إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وتشهد القاهرة، اليوم السبت، نقل 22 مومياء ملكية مصرية قديمة في عربات صُممت خصيصا لذلك، تسير بها في موكب ضخم مهيب إلى متحف جديد، حيث تُعرض بشكل يضفي عليها بهاء أكبر.

https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/452927339347934/

وقال السيسي في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه، طريق البناء والإنسانية“.

إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية.٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 3, 2021

وأضاف الرئيس المصري في تغريدة ثانية: ”بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية“.

بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ.١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 3, 2021

وأشار إلى ”أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ“.

وسينقل الموكب 18 ملكا و4 ملكات، معظمهم من ملوك الدولة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط على بعد نحو خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.

وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20، ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصوله من المتحف المصري لمتحف الحضارة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.

وتأتي هذه الخطوة لجذب الاهتمام بالقطع الأثرية النفيسة في مصر، في وقت توقفت فيه السياحة توقفا شبه كامل بسبب القيود المرتبطة بجائحة ”كوفيد-19“.