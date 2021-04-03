"فايننشال تايمز": "آرت دبي" حقق الممكن من المستحيل

رصدت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، الزخم الذي حققه معرض ”آرت دبي“ الفني، الذي فتح أبوابه للجمهور نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة، إن المعرض هو أحد الأحداث الفنية الدولية الأولى في عصر كورونا، بعد شهور من إلغاء المحافل الفنية وإقامتها أونلاين عبر المنصات، تقيدا بالإجراءات الاحترازية لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنه بعد 10 دقائق فقط من افتتاح المعرض، باع ”ميم جاليري“ ثلاث رسومات للرسام السوري الشهير الراحل مروان، وهو ما يدل على ازدياد الطلب في فترة حظر الأحداث والتجمعات بسبب كورونا.

واعتبرت الصحيفة أن الحدث الفني، آرت دبي، في نسخته الخامسة عشرة، هو أحدث محاولة للمدينة لإحياء مكانتها كمركز تجاري وسياحي بالتوازي مع حملة التطعيم الناجحة ضد الفيروس.

وقال تشارلي بوكوك من ميم جاليري: ”يقع آرت دبي في قلب القطاع الثقافي في الإمارات، ونحن جميعا بحاجة إلى ذلك حقا“، مضيفا: ”لقد حققوا الممكن من المستحيل“.

وأكدت الصحيفة أن المعرض، حدث محوري لتأسيس دبي كمركز تجاري للفن المعاصر، وكواحدة من أكثر المدن انفتاحا في العالم، منذ خروجها من الإغلاق الصارم، في مايو الماضي، حيث اجتذبت سكانا مؤقتين، من مصرفيين وخبراء التكنولوجيا، الذين يتطلعون للهروب من الأماكن التي لا تزال متقيدة بالإغلاق حول العالم.

وأكدت الصحيفة أن الإمارات أصبحت مقصدا سياحيا جماهيريا خلال العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد الحالات ودخول المستشفيات، لذا اعتبرت الصحيفة أن إطلاق معرض آرت دبي في مثل هذه الظروف وهذا التوقيت ضرب من المغامرة، بوجود أعداد من حالات الكورونا الجديدة أعلى من المملكة المتحدة والولايات المتحدة على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

وتحدثت الصحيفة عن استضافة المعرض لـ50 مشاركا فقط بدلا من 85 كما جرت العادة في نسخ المعرض، خلال السنوات الماضية، وسلطت الضوء على مرونة التعامل مع المشاركين، حيث منحتهم إدارة المعرض صلاحية لعرض القطع الفنية دون دفع إيجارات لحين تحقيق مبيعات.

وبحلول الجمعة، تمكن المعرض من جمع رسوم الإيجارات بالكامل، حيث قال بن فلويد، الشريك المؤسس للحدث: ”لم يكن الأمر خاليا من المخاطر، لكننا كنا على ثقة دائما من أن المعرض سيكون ناجحا“، وأكد أن ”نظام الدفع هذا تم تحديده خصيصا لتجاوز أزمة الوباء“، لكنه توقع استمرار عنصر من هذه المبادرة في المستقبل.