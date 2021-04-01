"الأوقاف المصرية" تقنّن "العبادة والصلاة" في المساجد خلال رمضان لمواجهة كورونا

أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، 18 إجراء احترازيا سيتم اتباعها كضوابط للمساجد في شهر رمضان الكريم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مخالفة أي إجراء سيعرض صاحبه لعقوبة وغرامة كبيرة.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان: إن شهر رمضان من أكثر الشهور التي يقبل فيها المصلون على المساجد، لذلك تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة، ومنها ضرورة ”ارتداء الكمامة، وعدم فتح دورات المياه نهائيا بالمساجد والوضوء بالمنازل، واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بكل مصل“.

وطالبت الأوقاف كذلك بضرورة ”مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، والسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية، والسماح بفتح مصلى السيدات شرط عدم السماح باصطحاب الأطفال، أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق“.

وأكملت الوزارة تعليماتها بالمطالبة بعدم فتح الأضرحة، واستمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة، وعدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها“.

وأشارت إلى ضررة أن يقتصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح، واستمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه“.

وشددت الوزارة على وجوب تطبيق هذه الضوابط بكل حزم، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، وعلى جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا يلتزم بهذه الإجراءات.

واختتم البيان، بمنع الإجازات الاعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني، وبعض الأعضاء والمسؤولين بهدف رفع تقرير وبشكل يومي للوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.