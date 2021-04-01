مصر تفتتح أكبر مدينة دواء في الشرق الأوسط (صور)

افتُتح في مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة الدواء بالخانكة، والتي تُعد أحد أكبر الصروح الطبية في منطقة الشرق الأوسط، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتعد مدينة الدواء من بين أحد أهم المشروعات القومية، التى سعت الدولة لتنفيذها، لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

والمدينة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، تقع على مساحة 180 ألف متر مربع، ومزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.