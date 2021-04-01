سائق الحفار الذي أخرج السفينة الجانحة بقناة السويس يكشف كواليس "المهمة المستحيلة" ‎(فيديو)

كشف عبدالله عبدالمجيد سائق الحفار الصغير الذي أثار الجدل خلال عملية تعويم السفينة التي كانت جانحة بقناة السويس، تفاصيل ما حدث، والدور الذي قام به، رغم ما وصفها بـ“حالة السخرية الكبيرة، التي امتدت للوكالات العالمية“.

وقال عبدالمجيد، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”تابعت السخرية التي حصلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صغر الحفار والاستهزاء بقدراته، وأصحابي أرسلوا لي صورا من مواقع التواصل بشأن تلك السخرية.

وأضاف: ”ساهمت في العمل على إخراج السفينة العالقة، عملنا بجد وجهد طوال 7 أيام، ولم أرد على تلك السخرية إلا بعدما نجحنا في إخراجها وإعادتها لمسارها“.

وتابع عبدالمجيد قائلا: ”عملنا أسفل السفينة والوضع كان خطيرا وصعبا، والجميع كانوا قلقين، وعملنا مع المسؤولين على مدى 7 أيام، وأزلنا الكتل الصخرية من حول السفينة، وتعمقنا لمسافة 10 أمتار تحت السفينة، حتى انتهت المشكلة“.

وأبدى عبدالله عبدالمجيد عتبه على المسؤولين في بلاده الذين قال إنهم ”لم يكرموه، ولم يتصلوا به بعد انتهاء أزمة جنوح السفينة، وذلك رغم الدور المحوري الذي لعبه في إنهائها“.